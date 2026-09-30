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30.09.2026 06:37:00
NextSource Materials: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
NextSource Materials hat sich am 28.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.08 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.100 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 0.1 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 82.54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0.6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0.250 CAD. Im Vorjahr waren -0.180 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7.00 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.00 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1.07 Millionen CAD ausgewiesen.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0.156 CAD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 1.27 Millionen CAD erwartet.
Redaktion finanzen.ch
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