Nextracker A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nextracker A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.08 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.970 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.11 Milliarden USD – ein Plus von 22.54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nextracker A 905.3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch