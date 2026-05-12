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12.05.2026 22:44:13

Nextpower Inc. Q4 Profit Declines

(RTTNews) - Nextpower Inc. (NXT) released earnings for fourth quarter that Drops, from last year

The company's bottom line came in at $150.603 million, or $0.97 per share. This compares with $157.814 million, or $1.05 per share, last year.

Excluding items, Nextpower Inc. reported adjusted earnings of $162 million or $1.05 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 4.7% to $880.517 million from $924.342 million last year.

Nextpower Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $150.603 Mln. vs. $157.814 Mln. last year. -EPS: $0.97 vs. $1.05 last year. -Revenue: $880.517 Mln vs. $924.342 Mln last year.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’629.41 19.27 S0WBHU
Short 13’891.86 13.94 S7LBMU
Short 14’423.43 8.85 SSTBFU
SMI-Kurs: 13’119.53 12.05.2026 17:31:06
Long 12’545.99 19.85 SW7BAU
Long 12’244.51 13.65 S7SB9U
Long 11’721.43 8.85 SHFB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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