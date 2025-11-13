Orbsat Aktie 111854096 / US68557F2092
13.11.2025 14:10:49
NextPlat Corp Q3 Loss Narrows
(RTTNews) - NextPlat Corp (NXPL) revealed Loss for third quarter of -$2.19 million
The company's bottom line came in at -$2.19 million, or -$0.08 per share. This compares with -$4.22 million, or -$0.22 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 10.5% to $13.75 million from $15.37 million last year.
NextPlat Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$2.19 Mln. vs. -$4.22 Mln. last year. -EPS: -$0.08 vs. -$0.22 last year. -Revenue: $13.75 Mln vs. $15.37 Mln last year.
Keine Nachrichten verfügbar.
