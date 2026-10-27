Nextool Technology A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nextool Technology A hat am 24.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.28 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nextool Technology A ein EPS von 0.220 CNY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nextool Technology A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 67.47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 133.7 Millionen CNY im Vergleich zu 79.9 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch