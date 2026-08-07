NexTone öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NexTone präsentierte in der am 06.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 34.19 JPY gegenüber 21.55 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 5.84 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.36 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch