NextNRG hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

NextNRG hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 6.88 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -12.000 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 26.7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16.84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch