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16.04.2026 02:32:46

NextNRG Inc. FullYear Loss Widens

Nextnrg
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(RTTNews) - NextNRG Inc. (NXXT) announced earnings for its that Increased from the same period last year

The company's earnings totaled -$88.18 million. This compares with -$21.40 million last year.

The company's revenue for the period rose 194.2% to $81.80 million from $27.80 million last year.

NextNRG Inc. earnings at glance (GAAP):

-Earnings: -$88.18 Mln. vs. -$21.40 Mln. last year. -Revenue: $81.80 Mln vs. $27.80 Mln last year.

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Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge:

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Wallstreet Live mit Tim Schäfer –

Inside Trading & Investment

15.04.26 Wallstreet Live mit Tim Schäfer –
15.04.26 Das neue KI-Modell von Anthropic beunruhigt Cybersecurity-Sektor
15.04.26 Marktüberblick: Banken gesucht
15.04.26 Die Zuversicht ist zurückgekehrt
15.04.26 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – 24‘000-Punkte-Marke überboten
14.04.26 Julius Bär: 12.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Medmix AG
14.04.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Richemont, Holcim, Swiss Re
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’790.97 19.81 S0WBHU
Short 14’086.44 13.68 BLPSVU
Short 14’587.09 8.97 SSTBFU
SMI-Kurs: 13’219.58 15.04.2026 17:31:43
Long 12’690.59 19.23 SKPBQU
Long 12’421.42 13.90 S9OBOU
Long 11’880.64 8.91 S69BTU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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