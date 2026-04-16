Nextnrg Aktie 136505964 / US6529411059
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16.04.2026 02:32:46
NextNRG Inc. FullYear Loss Widens
(RTTNews) - NextNRG Inc. (NXXT) announced earnings for its that Increased from the same period last year
The company's earnings totaled -$88.18 million. This compares with -$21.40 million last year.
The company's revenue for the period rose 194.2% to $81.80 million from $27.80 million last year.
NextNRG Inc. earnings at glance (GAAP):
-Earnings: -$88.18 Mln. vs. -$21.40 Mln. last year. -Revenue: $81.80 Mln vs. $27.80 Mln last year.
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