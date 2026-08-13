NextNav informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

NextNav hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei -0.24 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.480 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NextNav in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 4.17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 1.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch