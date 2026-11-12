NextNav hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

NextNav präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.04 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NextNav ein EPS von -0.120 USD in den Büchern gestanden.

NextNav hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 77.53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0.9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch