Nextleaf Solutions: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nextleaf Solutions lud am 31.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13.06 Prozent auf 2.5 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch