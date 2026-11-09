Nextgen vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nextgen hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 25.55 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 14.96 JPY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nextgen im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.09 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 979.5 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch