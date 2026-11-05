NextEra Energy Partners LP Partnership Units: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

NextEra Energy Partners LP Partnership Units hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0.54 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NextEra Energy Partners LP Partnership Units noch ein Gewinn pro Aktie von -0.400 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat NextEra Energy Partners LP Partnership Units mit einem Umsatz von insgesamt 331.0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 313.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5.75 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch