NEXTEEL stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NEXTEEL hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 400.00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 366.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 63.64 Prozent auf 199.51 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 121.92 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch