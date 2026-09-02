Nextech3DAI: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nextech3DAI hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0.7 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 100 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.3 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch