Nextdoor gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nextdoor lud am 04.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 74.6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 65.1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch