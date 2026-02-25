Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nextdc Aktie 12008534 / AU000000NXT8

25.02.2026 08:30:12

NEXTDC H1 Loss Narrows, Revenue Up 13%

Nextdc
8.30 EUR 5.06%
(RTTNews) - NEXTDC Limited (NXT.AX), an Australian data centre operator, on Wednesday reported a narrower loss for the half year ended December 31, 2025, supported by double-digit revenue growth and an income tax gain.

Loss before income tax, however, widened to A$44.31 million from A$37.25 million the previous year, reflecting an increase in operating expenses.

EBITDA or earnings before interest, tax, depreciation and amortisation increased 11% to A$107.29 million, while underlying EBITDA rose 9% to A$115.29 million.

Loss attributable to owners of the company narrowed to A$39.35 million or 6.14 cents per share, compared with A$42.67 million or 6.85 cents per share loss in the prior corresponding period, aided by an income tax gain of A$4.96 million.

Revenue from contracts with customers rose 13% to A$231.77 million from A$205.52 million last year. Other income declined to A$4.45 million from A$27.66 million.

Net revenue was A$189.16 million, up 13% year-on-year.

Net tangible asset backing per share declined to A$6.37 from A$6.46 a year ago.

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

