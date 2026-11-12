NextCure: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

NextCure liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NextCure die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.29 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3.220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch