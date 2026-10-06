NEXTAGE präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NEXTAGE hat am 05.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 63.29 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 46.35 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 209.21 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24.73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NEXTAGE einen Umsatz von 167.72 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch