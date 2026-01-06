|
06.01.2026 06:37:00
NEXTAGE legte Quartalsergebnis vor
NEXTAGE hat am 05.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.11.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 62.21 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NEXTAGE ein EPS von 13.15 JPY je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NEXTAGE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15.89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 175.41 Milliarden JPY im Vergleich zu 151.37 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 161.65 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 99.90 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 652.07 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte NEXTAGE 552.78 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
