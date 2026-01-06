Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’247 -0.2%  SPI 18’242 0.1%  Dow 48’977 1.2%  DAX 24’869 1.3%  Euro 0.9283 0.0%  EStoxx50 5’924 1.3%  Gold 4’457 0.3%  Bitcoin 74’086 -0.4%  Dollar 0.7914 -0.1%  Öl 61.6 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Leclanché-Aktie: Produktion einer Modullinie nach Brandfall wieder aufgenommen
Karriere-Schub: So geht richtiges Netzwerken
Fallende Zinsen, steigende Aktienkurse? Was Börsenneulinge jetzt wissen müssen
VW-Aktie fällt: Volkswagen meldet stark rückläufige Absatzzahlen in den USA
Idorsia-Aktie: Veröffentlichung neuer Studie zu Schlafmittel Daridorexant
Suche...
eToro entdecken
06.01.2026 06:37:00

NEXTAGE legte Quartalsergebnis vor

NEXTAGE hat am 05.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.11.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 62.21 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NEXTAGE ein EPS von 13.15 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NEXTAGE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15.89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 175.41 Milliarden JPY im Vergleich zu 151.37 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 161.65 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 99.90 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 652.07 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte NEXTAGE 552.78 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

05.01.26 Nicht alles, was glänzt, ist Gold – wie könnte es für Edelmetalle weitergehen?
05.01.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Realismus statt Euphorie
05.01.26 Marktüberblick: Aixtron im Rallymodus
05.01.26 Neuer Rekord zum Jahresauftakt?
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’705.35 19.51 UJ1BSU
Short 13’977.55 13.97 SJLB4U
Short 14’500.33 8.96 SK8B9U
SMI-Kurs: 13’247.32 05.01.2026 17:30:03
Long 12’594.07 19.23 SYWB0U
Long 12’318.92 13.82 SRZBNU
Long 11’796.68 8.96 SVFBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

SMI schliesst im Minus -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke -- Asiens Börsen letztlich überwiegend weit im Plus
Rheinmetall-Aktie zieht an: Bundeswehr stockt Schützenpanzer-Ausrüstung auf - auch Aktien von RENK, HENSOLDT & TKMS steigen
Nordex-Aktie fester: Grossauftrag für kanadische Windparks erhalten
Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Mittag ins Minus
Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Vormittag schwächer
Deutsche Bank Ausblick 2026: Aktien, Zinsen & Märkte bleiben volatil, aber chancenreich
NVIDIA Aktie News: NVIDIA zeigt sich am Nachmittag fester
JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Neutral für Volkswagen (VW) vz-Aktie
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagvormittag im Bullenmodus

Top-Rankings

KW 1: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 1: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
07:04 GNW-News: SIKA ERHÄLT DEN DEUTSCHEN NACHHALTIGKEITSPREIS 2026 FÜR IHRE TECHNOLOGIEFÜHRERSCHAFT
06:37 Venezuelas Oppositionsführerin schwärmt von Trump
06:36 US-Regierung senkt Zahl der für Kinder empfohlenen Impfungen
06:34 ROUNDUP: Venezuelas neue Führung festigt nach Maduros Sturz die Macht
06:34 ROUNDUP: Dritte Nacht ohne Strom und Wärme im Südwesten Berlins
06:31 CES: Bosch entwickelt smartes Auto-Cockpit
06:31 Niedersächsische Ministerin hält Gentechnik-Entscheidung der EU für Fehler
06:29 Lies zeigt Verständnis für unzufriedene VW-Mitarbeiter
06:29 BDI fordert besseren Schutz für kritische Infrastrukturen
06:28 CES: Nvidia will 2027 Robotaxis auf die Straße bringen