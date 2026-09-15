Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
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15.09.2026 17:42:58
Next step: Unicredit will offenbar Bettina Orlopp als Commerzbank-Chefin absetzen
CommerzbankDie Gespräche zwischen Unicredit und Commerzbank werden härter. Die Ideen für das fusionierte Bankhaus gehen zwischen Italien und Deutschland noch auseinanderWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
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