NEXT: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

NEXT hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 4.53 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NEXT 5.34 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 7.08 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.77 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch