Next Mediaworks stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Next Mediaworks hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.19 INR. Im Vorjahresquartal waren -0.180 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch