Next Hydrogen Solutions: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Next Hydrogen Solutions äusserte sich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Next Hydrogen Solutions vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.04 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.130 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Next Hydrogen Solutions im vergangenen Quartal 0.9 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 225.93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Next Hydrogen Solutions 0.3 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch