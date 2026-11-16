Next Generation Technology Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Next Generation Technology Group hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 67.12 JPY, nach 58.61 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 127.78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.63 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 3.35 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch