Next Generation Technology Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Next Generation Technology Group gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 55.56 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11.70 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Next Generation Technology Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 143.61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.21 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2.96 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch