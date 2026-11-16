Next Generation Management: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Next Generation Management stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.01 USD. Im Vorjahresviertel hatte Next Generation Management -36.150 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Next Generation Management in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 19.51 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0.3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch