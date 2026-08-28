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28.08.2026 06:37:00
Next Biometrics Group ASA Registered legte Quartalsergebnis vor
Next Biometrics Group ASA Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.77 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0.900 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 194.01 Prozent auf 2.0 Millionen NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von -2.2 Millionen NOK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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