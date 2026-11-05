NexPoint Residential Trust: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

NexPoint Residential Trust liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NexPoint Residential Trust die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

NexPoint Residential Trust vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.45 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.310 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2.61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 64.5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 62.8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch