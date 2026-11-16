NexPoint Diversified Real Estate Trust: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

NexPoint Diversified Real Estate Trust hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1.05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NexPoint Diversified Real Estate Trust ein Ergebnis je Aktie von -0.290 USD vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat NexPoint Diversified Real Estate Trust 18.2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4.07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch