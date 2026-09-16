KI HOLDINGS Aktie 762691 / JP3284400003
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16.09.2026 09:55:00
Nexoya entwickelt KI-Modell zur Buchungsprognose für Ita Airways
Der Schweizer Anbieter Nexoya hat für Ita Airways ein KI-Modell entwickelt, das Werbebudgets an die tatsächliche Flugnachfrage anpasst. In einem Pilotprojekt mit 20 Strecken stiegen die Buchungen für kurzfristige Abflüge laut Nexoya um bis zu 58,6 Prozent. Ita Airways will das Modell nun im gesamten Netz einsetzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!