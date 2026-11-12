NEXON hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

NEXON hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.31 USD. Im Vorjahresviertel hatte NEXON 0.320 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NEXON in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 869.0 Millionen USD im Vergleich zu 805.3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch