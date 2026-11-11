NEXON: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

NEXON liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NEXON die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 48.84 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NEXON noch ein Gewinn pro Aktie von 47.78 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 138.38 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 118.72 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch