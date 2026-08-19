Nexmetals Mining gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nexmetals Mining hat am 17.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.33 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nexmetals Mining -0.700 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch