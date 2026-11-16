NexLiving Communities mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NexLiving Communities stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

NexLiving Communities hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.07 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.060 CAD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 8.8 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 2.09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch