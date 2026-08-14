Nexgold Mining: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nexgold Mining stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Nexgold Mining hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.06 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.060 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.ch