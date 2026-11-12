NexGen Energy: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

NexGen Energy äusserte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 32.14 ARS je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -221.880 ARS je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch