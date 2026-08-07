NexGen Energy legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NexGen Energy hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.11 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.140 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch