NexGen Energy gewährte Anlegern Blick in die Bücher

NexGen Energy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.03 AUD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NexGen Energy -0.260 AUD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch