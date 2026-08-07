NexGen Energy: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

NexGen Energy lud am 04.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.11 AUD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NexGen Energy ein EPS von -0.160 AUD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.ch