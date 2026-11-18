NexGel hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2.28 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1.600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

NexGel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8.53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch