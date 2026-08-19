NexGel: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

NexGel lud am 17.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.40 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat NexGel mit einem Umsatz von insgesamt 3.7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 28.12 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch