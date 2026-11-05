Nexen Tire stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nexen Tire lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 447.76 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 535.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4.37 Prozent auf 814.80 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 780.70 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch