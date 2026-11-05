Nexen Tire: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nexen Tire hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -447.76 KRW. Ein Jahr zuvor waren 533.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 814.80 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nexen Tire 780.70 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch