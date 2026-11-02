NEXE Innovations: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

NEXE Innovations hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NEXE Innovations ebenfalls 0.010 CAD je Aktie eingebüsst.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NEXE Innovations in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0.1 Millionen CAD im Vergleich zu 0.1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch