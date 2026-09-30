NEXE Innovations präsentierte Quartalsergebnisse

NEXE Innovations hat am 28.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0.02 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0.020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 0.2 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0.1 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0.060 CAD. Im Vorjahr waren -0.030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat NEXE Innovations in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 119.35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0.68 Millionen CAD im Vergleich zu 0.31 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch