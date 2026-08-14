Nexcom A-S Bearer and-or registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nexcom A-S Bearer and-or registered hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.08 DKK. Im Vorjahresquartal waren -0.250 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3.35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.5 Millionen DKK, während im Vorjahreszeitraum 2.4 Millionen DKK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch