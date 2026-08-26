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26.08.2026 06:37:00
Nexchip Semiconductor A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Nexchip Semiconductor A hat am 24.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.10 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.100 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 3.04 Milliarden CNY gegenüber 2.63 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0.120 CNY hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 3.36 Milliarden CNY erwartet.
Redaktion finanzen.ch
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