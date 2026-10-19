Nexam Chemical: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nexam Chemical stellte am 16.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.06 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.050 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 41.6 Millionen SEK – eine Minderung von 8.55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 45.5 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.ch