Nexalin Technology: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nexalin Technology hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.11 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nexalin Technology ein EPS von -0.100 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 85.71 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0.0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0.1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch